На сайте Samsung закрыли продажи линейки Galaxy S22 и других смартфонов

Компания Samsung закрыла продажи новой линейки Galaxy S22 и большинства смартфонов в России. С официального сайта на многих устройствах исчезла кнопка предзаказа, на месте ее стоит «Скоро в продаже» или «Узнать о наличии».

На сайте продаются только несколько смартфонов прошлогодних флагманов и линейки Galaxy A и Galaxy M.

Официальных комментариев компания не давала, но скорее всего, они появятся и будут очевидны. Вчера уже приостановила все поставки и продажи своих устройств компания Apple — официальный сайт и магазины закрыты.

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