Предзаказать Samsung Galaxy S22 можно будет с 9 февраля, а купить — с 25 февраля

Инсайдер и сетевой информатор Джон Проссер из Front Page Tech опубликовал свежие данные о будущей флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S22.

Проссер заявил, что у компании есть проблемы с цепочкой поставок, потому начало продаж серии Samsung Galaxy S22 перенесено на 25 февраля 2022 года. Предзаказы начнут принимать уже 9 числа.

В серии S22 ожидается три модели — базовая Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. При этом старшая модель получит стилус и фактически, будет заменой линейке Note. Ей приписывают 6,8-дюймовый экран, процессор Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 220 в зависимости от региона, а также 12/256 и 16/512 ГБ памяти. Цена, как ожидается, стартует от 800 долларов.

При этом, судя по последним утечкам, новинка получит тёмно-зелёный цвет, помимо красного, белого и чёрного. А ещё ранее в сети появились живые фото и видео всех трёх моделей.