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Новости

На рендерах показали Samsung Galaxy S22 с 200-мегапиксельной камерой

В сети появились рендеры будущего флагмана Samsung Galaxy S22, который, по слухам, получит топовую камеру от Olympus. Утверждается, что это будет сенсор с разрешением в 200 МП, а коллаборация в целом позволит улучшить камеры на смартфонах компании.

  • Samsung
  • Samsung
  • Samsung
  • Samsung

О самом Galaxy S22 мало что известно. На данный момент говорится об отсутствии шторки, подэкранной фронтальной камере и тонких рамках дисплея.

Спецификации новинки пока не сообщаются, так что сложно сказать, какой процессор получит устройство. Скорее всего, там будет топовый Exynos или Snapdragon.

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Источник:
Letsgodigital
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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