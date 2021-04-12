На рендерах показали Samsung Galaxy S22 с 200-мегапиксельной камерой

В сети появились рендеры будущего флагмана Samsung Galaxy S22, который, по слухам, получит топовую камеру от Olympus. Утверждается, что это будет сенсор с разрешением в 200 МП, а коллаборация в целом позволит улучшить камеры на смартфонах компании.

О самом Galaxy S22 мало что известно. На данный момент говорится об отсутствии шторки, подэкранной фронтальной камере и тонких рамках дисплея.

Спецификации новинки пока не сообщаются, так что сложно сказать, какой процессор получит устройство. Скорее всего, там будет топовый Exynos или Snapdragon.