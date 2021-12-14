Появились фото всей линейки Samsung Galaxy S22

В Twitter появились свежие фото и видео смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Реально речь идёт о макетах для создателей чехлов, но выглядят они почти как настоящие. Также они используются на витринах.

У модели Galaxy S22 Ultra, судя по фото, есть сразу 5 камер и стилус S Pen. Новинка напоминает линейку Galaxy Note. А вот две другие модели похожи на Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+. По-видимому, компания будет позиционировать новые модели для разных категорий пользователи.

Также отметим, что матовая «спинка» есть только у старшей модели. У остальных она глянцевая.

Как минимум один из вариантов будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и от 8 до 12 ГБ ОЗУ. При этом нынешние показатели производительности не впечатляют. В бенчмарке Geekbench процессор набрал 1219 баллов в однопоточном тесте и 3154 балла в многопоточном. Для сравнения, Snapdragon Galaxy S21 Ultra набрал 1100 и 3500 баллов, причём у него Snapdragon 888. Похоже, для нового процессора ещё необходимы доработки.