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Новости

Samsung Galaxy S22 будет похож на iPhone 13 без «чёлки»? Инсайдер утверждает, что да

Известный инсайдер Ice Universe, который часто публикует точные утечки о новинках Samsung, рассказал, каким может быть будущий флагман Samsung Galaxy S22/S22+. Утверждается, что новинка получила плоские фронтальную и лицевую панели, а также симметричные рамки дисплея. По словам источника, «Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22+ выглядят как iPhone 13 без чёлки».

Пока сложно оценивать, насколько похожим может оказаться смартфон. Возможно, это лишь фигура речи. Однако не исключено, что Samsung и здесь будет подражать Apple. При этом отметим, что ранее на всех опубликованных изображениях смартфонов были округлые части корпуса по бокам, а не плоские.

Также инсайдер уточнил, что старшая модель Samsung Galaxy S22 Ultra не получит два 12-мегапиксельных датчика изображения для 3- и 10-кратного увеличения. Будет ли там вообще оптический зум — неясно.

Источник:
Twitter

Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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