Samsung Galaxy S22 Note — что за таинственный смартфон?

Компания Samsung пока не анонсировала линейку смартфонов Galaxy S22, но о ней известно довольно много. Например, говорится, что новинка получит три модели, причём старшая Galaxy S22 Ultra будет иметь более угловатый корпус и больше камер.

Вероятный дизайн камер

Новинке приписывают чипсет Exynos 2200 с графикой AMD, 120-Гц AMOLED-дисплей нового поколения, 108-Мп основную камеру, аккумулятор 5000 мАч с 45-Вт зарядкой и Android 12 с One UI 4. При этом на ранее утёкших фото явно виден стилус. И здесь мы переходим к самому интересному.

По данным инсайдера под ником @FrontTron, новая «Ультра» получит совсем другое название.

S22 ULTRA IS DEAD



Next is the S22 Note 😉 — Tron ❂ (@FrontTron) December 10, 2021

По его данным, это будет модель S22 Note, на что также указывает стилус. Несмотря на то, что Samsung якобы похоронила серию Note, это явно не так. Скорее всего, её объединили с общей линейкой.