Samsung Galaxy Note 9 получил стабильную версию Android 10

Представители Samsung начали распространять стабильную версию прошивки Android 10 для всех обладателей Galaxy Note 9. А ведь вспомним, что еще за пару дней до Нового года, бета-версия прошивки была доступна лишь для бета-тестеров. Отличная и слаженная работа команды разработчиков. Главное, чтобы в спешке не начали проявляться недоработки и баги в прошивке.

Что касается самого обновления, то сейчас оно доступно лишь для пользователей из Германии. На данный момент прошивка с кодовым номером N960FXXU4DSLB доступна для обладателей Galaxy Note 9 с установленной версией ОС Android 9 Pie. Однако очень скоро, новая прошивка будет доступна и другим пользователям. Из новшеств, кроме функций Android 10, можно выделить новую графическую оболочку One UI 2.0. Обновление распространяется по воздуху.