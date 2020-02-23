Опубликованы изображения Xiaomi Mi 10 с прозрачной крышкой
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Новости

Опубликованы изображения Xiaomi Mi 10 с прозрачной крышкой

Xiaomi выпустит новую версию флагманского Mi 10. Новинка получит прозрачную заднюю панель, которая показывает весь «внутренний мир» устройства.

Смартфон назвали Xiaomi Mi 10 Transparent Edition. Известный инсайдер AndroidSaint уже опубликовал его изображения.

  • Xiaomi Mi 10 Transparent Edition
  • Xiaomi Mi 10 Transparent Edition
  • Xiaomi Mi 10 Transparent Edition
  • Xiaomi Mi 10 Transparent Edition

Когда именно эта версия Mi 10 появится в продаже не сообщается. Ее стоимость будет на уровне топовой модификации смартфона, то есть примерно 50 тысяч рублей.

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