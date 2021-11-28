Доступный смартфон Samsung Galaxy A22s 5G начал продаваться в России

Samsung начала продавать в России смартфон Galaxy A22s 5G. Новинка обладает доступным ценником, большим дисплеем и хорошей производительностью для данного сегмента.

Смартфон получил 6,6-дюймовый экран с вырезом Infinity-V и высоким разрешением FHD+. Частота обновления экрана составляет 90 Гц, а ёмкостью аккумулятора – 5 000 мАч.

Galaxy A22s 5G получил основную камеру разрешением 48 МП, широкоугольный модуль 5 МП, камеру глубины 2 МП и фронтальный объектив 8 МП.

В России Galaxy A22s 5G доступен в сером, белом и мятном цветах. На выбор две версии – 4/64 ГБ за 19 990 рублей и 4/128 ГБ памяти стоимостью 21 990 рублей.