Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy A34 с OIS и IP67

Samsung представила свой новый хит Galaxy A34, но сделала это очень тихо. Дебют новой модели состоялся в Швейцарии и уже известны ее четыре главных преимущества: Super AMOLED-дисплей, «превосходная» камера с OIS, дизайн с глянцевым покрытием и батарея на 5000 мАч с 25-Вт зарядкой.

Для обеспечения высокой производительности был выбран чипсет MediaTek Dimensity 1080, а память представлена в двух изданиях — 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной. В дополнение к этому, новая модель оснащена сканером отпечатка пальца, распознаванием лица и NFC., Также есть водозащита IP67, что является редкостью в данном классе устройств.

Новинка представлена в четырех цветах: черном (Awesome Graphite), лаймовом (Awesome Lime), лиловом (Awesome Violet) и серебристом (Awesome Silver).

Пока нет информации о стоимости устройства, но полноценная мировая премьера должна состояться на следующей неделе. Кроме того, Samsung представит Galaxy A54, который будет спутником Galaxy A34.