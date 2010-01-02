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Новости

Samsung представила для России новые 8К телевизоры

Samsung представила для российского рынка новый модельный ряд телевизоров QLED 2020, а также объявила о начале продаж новой модели Q900T с поддержкой 8K.

На выбор доступны две модели с диагоналями на 65 и 75 дюймов. Стоимость новинок составляет 449 990 рублей и 599 990 рублей соответственно.

Модель Q900T оснащена безрамочным дисплеем Infinity Screen. Ультратонкая рамка маскирует края устройства, что позволяет их практически не замечать.

  • Samsung 8k Tv 01

За работу телевизоров отвечает процессор Quantum 8K, который с помощью нейронной сети восстанавливает детализацию изображения и воссоздает реалистичные цвета. AI-масштабирование изображения изучает каждую сцену на предмет текстуры, освещения и контраста и оптимизирует качество до 8К.

Новая модель получила технологию Object Tracking Sound+, которая перемещает звук по экрану, следуя за объектом в каждой сцене и создавая иммерсивное трехмерное звучание. Активный усилитель речи в режиме реального времени распознает посторонние шумы и автоматически увеличивает громкость голоса. А технология Q-Symphony позволяет одновременно работать динамикам телевизора и саундбара.

Источник:
Samsung
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