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Новости

Видеохостинг RuTube перестал работать из-за кибератаки

В настоящий момент зайти на платформу RuTube невозможно. При открытии одноименного приложения появляется бесконечная загрузка, а официальный сайт показывает ошибку.

Сколько времени займет процесс восстановления, представители сервиса не сообщают.

Ранее власти РФ заявляли, что платформы RuTube, «Яндекс.Видео» и «ВКонтакте» должны стать альтернативой видеохостингу YouTube. В последнее время их аудитория выросла, а RuTube координально обновил дизайн.

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Источник:
Rutube

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