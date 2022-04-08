RuTube провел редизайн и ввёл новые функции

Российский видеосервис RuTube проделал редизайн сервиса, сделал новый логотип, а также презентовал новые функции: верификацию каналов и комментирование роликов.

Кроме того, сервис анонсировал выпуск собственных шоу. За их разработку будет отвечать новое подразделение Originals.

Во внешнем виде RuTube преобладают тёмные тона. Найти какой-либо переключатель на светлую версию сайта мы не смогли. Одним из значимых нововведений значится просмотр видео и поддержка трансляций телеканалов.

Презентация RuTube прошла на фоне слухов о блокировке YouTube в России, которые появились в начала марта.

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