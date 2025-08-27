СМИ: в Rutube начались массовые увольнения

Российский видеопортал Rutube, принадлежащий «Газпром-медиа», проводит масштабное сокращение персонала, сообщает Frank Media со ссылкой на источники, близкие к компании.

По данным собеседников издания, увольнения связаны с планами холдинга объединить Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и приложение для коротких видео Yappy в единую платформу.

«Нам сказали, что нас увольняют по соглашению сторон и выплатят два месячных оклада, так как Rutube в нынешнем виде работать не будет. Во всех этих компаниях были дублирующие должности, и поскольку сейчас будет одна большая платформа, то многие позиции не нужны. В отделе кадров добавили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат сотрудников» — один из собеседников Frank Media.

В пресс-службе «Газпром-медиа» подтвердили, что рассматривают варианты реструктуризации и оптимизации команд. Однако точное число уволенных сотрудников пока не сообщается.

В июне гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров объявил, что в первой половине 2026 года все три сервиса — Rutube, Premier и Yappy — станут единой платформой под брендом Rutube. Это позволит объединить функции и инструменты разных сервисов. Например, на Rutube уже есть короткие видео, которые делает команда Yappy, а у Yappy есть маркетинговые инструменты для Premier.

Несмотря на большие планы, медиабизнес пока приносит «Газпрому» убытки. В 2024 году чистый убыток холдинга составил 247 млн рублей.