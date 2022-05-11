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Новости

Ответственность за взлом Rutube взяли на себя хакеры Anonymous

Группировка хакеров Anonymous взяла на себя ответственность за взлом видеохостинга Rutube, который не работает уже третьи сутки. По их словам, «Rutube, вероятно, исчез навсегда», несмотря на официальные заявления сервиса.

Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервного копирования и кластера для восстановления баз данных были серьезно затронуты, что означает, что RuTube, вероятно, исчез навсегда.

Заявление Anonymous

Представители Rutube отмечают, что активно занимаются восстановительными работами, а для последствий ликвидации кибератаки привлекли специалистов центра безопасности Positive Technologies.

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