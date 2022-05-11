Восстановление работы Rutube может занять более недели

Видеохостинг Rutube для расследования атаки хакеров, привлёк к восстановительным работам компанию по разработке решений в сфере информационной безопасности Positive Technologies. На весь процесс уйдёт 1,5-3 недели, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу Positive Technologies Алексея Новикова.

Глава Rutube Александр Моисеев сказал, что в ночь на 11 мая видеохостинг восстановит эфирное вещание и работу стриминговых сервисов. По состоянию на 11:00 по МСК 11 мая на сайте всё показывается заглушка, проверила редакция The GEEK.

Опрошенные «Ведомостями» участники рынка кибербезопасности считают, версия с полным удалением исходного кода Rutube практически невозможна. Основной целью атаки было выведение платформы из строя. Кроме того, стало известно, что хакеры выкачали внутреннюю информацию: в сети уже распространяются скриншоты с данными учётных записей ряда пользователей.

Служебная переписка за октябрь 2021 года показала, что руководство Rutube было осведомлено об уязвимости сервиса. Компания Group-IB провела аудит безопасности видеохостинга, по его итогам стало известно, что ООО «Траст» поставило «неработоспособное» серверное оборудование. Исправить ситуацию и заменить решения в Rutube могли просто не успеть, считают эксперты.

Rutube перестал работать с 9 мая из-за хакерской атаки. В компании её назвали самой мощной за всю историю компании. В итоге было поражено более 75% инфраструктуры сайта и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

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