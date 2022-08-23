Заработала российская «Википедия» — «Руниверсалис»

Сегодня стало известно, что в России заработал сайт «Руниверсалис» — российский аналог «Википедии». Ресурс размещается на российских серверах и работает на том же wiki-движке, что и оригинальная онлайн-энциклопедия.

Любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться. Заявил Антон Горелкин в Телеграм-канале.

Известно, что над «Руниверсалисом» работали редакторы из «Русской Википедии». Сейчас в «Руниверсалис» формируется штат редакторов, и продолжается наполнение энциклопедии.

В момент написания данной заметки на сайте насчитывается около 8722 публикаций.

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