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МТС сделала раздачу интернета платной для всех тарифных планов

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Валентин Снежин сегодня в 13:02

Абонентам МТС придется платить 50 рублей в день за возможность использования своего смартфона в качестве точки доступа для других устройств. При этом абонент получит 3 ГБ интернет-трафика на день. По истечении этого лимита, необходимо будет подключить новый пакет и снова внести оплату.

При ежедневном использовании смартфона в качестве модема и исчерпании лимита в 3 ГБ в день, стоимость данной услуги составит около 1500 рублей в месяц. Стоит отметить, что данная опция будет действовать даже на тарифные планы с безлимитным трафиком.

Для многих пользователей возможность раздачи интернета — это весьма удобный и часто используемый способ связки с iPad или MacBook для решения срочных вопросов, но введение платы может привести к дополнительным расходам.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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