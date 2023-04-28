МТС сделала раздачу интернета платной для всех тарифных планов

Абонентам МТС придется платить 50 рублей в день за возможность использования своего смартфона в качестве точки доступа для других устройств. При этом абонент получит 3 ГБ интернет-трафика на день. По истечении этого лимита, необходимо будет подключить новый пакет и снова внести оплату.

При ежедневном использовании смартфона в качестве модема и исчерпании лимита в 3 ГБ в день, стоимость данной услуги составит около 1500 рублей в месяц. Стоит отметить, что данная опция будет действовать даже на тарифные планы с безлимитным трафиком.

Для многих пользователей возможность раздачи интернета — это весьма удобный и часто используемый способ связки с iPad или MacBook для решения срочных вопросов, но введение платы может привести к дополнительным расходам.