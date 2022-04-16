RuMarket основан на бесплатном каталоге британского программиста

Представленный сегодня отечественный магазин приложений RuMarket, оказался не таким отечественным. На это обратил внимание разработчик Владимир под никнеймом @veselcraft. Он декомпилировал клиент RuMarket и обнаружил ссылки на каталог программ F-Droid, а также его упоминание в метаданных. Сам каталог F-Droid был создан британским программистом в 2010 году.

Кроме того, обнаружено еще одно свидетельство на поддомене официального сайта RuMarket. На нём расположена ссылка для добавления отечественного магазина в каталог приложения F-Droid.

F-Droid распространяется по лицензии GNU General Public License v3 с разрешением модификации программы, но с обязательным требованием, чтобы исходный код изменённой версии был открыт для всех.

В свою очередь разработчик Владимир предлагает составить коллективное письмо к создателям RuMarket и призвать их к публикации исходного кода магазина.

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