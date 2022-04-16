В России запустили аналог Google Play — RuMarket

Бывший гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский создал цифровой магазин RuMarket для устройств на Android. Инвестиции в этот проект составили 100 млн рублей.

Сейчас доступна демоверсия, в которой около 20 приложений. Среди них изгнанные из App Store и Google Play — «ВТБ онлайн», «Альфа-Банк» и другие. Параллельно ведутся переговоры с сотней других разработчиков.

Первая версия RuMarket будет бесплатной для пользователей и разработчиков, а далее планируется запустить полноценную монетизацию. От комиссии за покупки до рекламы внутри приложения.

RuMarket не единственный цифровой магазин в разработке. Другие компании и предприниматели трудятся над NashStore, SberStore, «Яндекс.Store» и тому подобные. Насколько все эти проекты окажутся востребованными пока остается вопросом. Также как и остается вопрос как российские цифровые магазины попадут в экосистему Apple.

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