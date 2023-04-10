Видеокарта RTX 4070 появится в России

В России уже на этой неделе, 13 апреля, начнут продавать новую видеокарту RTX 4070. Это станет возможным благодаря одновременному релизу во всем мире.

Пока официальная цена неизвестна, но она ожидается в районе $600 (~49 тыс. рублей). Однако, как всегда, может оказаться иначе. В соцсетях уже горячо обсуждают, сколько же на самом деле придется заплатить за новинку.

Стоит отметить, что RTX 4070 обладает внушительными техническими характеристиками, включая 12 гигабайт видеопамяти GDDR6X, поддержку трассировки лучей и нейросетевых технологий.