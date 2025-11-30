Скидок не будет: оперативка дорожает по всему миру, Россия не исключение | The GEEK
Скидок не будет: оперативка дорожает по всему миру, Россия не исключение

Индустрия ИИ съела складские запасы.
Редакция The GEEK сегодня в 21:04

В этом году оперативная память стала главным «обманом» чёрной пятницы: скидок нет ни глобально, ни на российском рынке. То, что магазины называют «акциями», на деле оказывается завышенными ценами, которые пару месяцев назад были в два раза ниже.

По данным западных ритейлеров, популярные DDR5-наборы подорожали с 150–180 долларов до 300–400. В России ситуация аналогичная: цены растут вместе с мировым рынком, а ритейл не даёт никаких реальных скидок.

Почему так

Глобальный рынок памяти трясёт из-за взрывного роста ИИ. Кластеры OpenAI, Microsoft, NVIDIA и другие, скупают оперативку и SSD тоннами. SK Hynix, Samsung и другие производители используют одни и те же мощности для серверной и потребительской памяти и почти всё уходит корпоративным заказчикам.

Многие компании по сборке ПК уже заявили, что будут поднимать цены на готовые компьютеры..

Пока индустрия ИИ не остынет, рынок потребительской памяти будет жить под давлением. В лучшем случае цены стабилизируются в первой половине 2026 года. В худшем, дорожать начнут и остальные комплектующие.

Проще говоря: сейчас точно не то время, чтобы собирать новый игровой ПК.

