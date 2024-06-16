Российский смартфон Р-ФОН готовится к выходу на потребительский рынок

Российский смартфон Р-ФОН, работающий на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл», готовится к выходу на потребительский рынок. Первые тесты устройства прошли 13 июня, а следующие состоятся в конце месяца.

Ценник для потребителей пока известен, однако слухи ходят о 40-60 тыс. рублей. В это время подобные модели от китайских производителей стоят около 20-25 тыс. рублей. Поэтому для успешных продаж цена должна быть значительно ниже аналогов на Android.

Эксперты отмечают, что сначала смартфон позиционировался как устройство для корпоративного сегмента, однако информация о выходе на потребительский рынок может свидетельствовать о трудностях на корпоративном.

Помимо того, что на российском рынке есть сотни устройств китайских производителей, Р-ФОН использует собственную ОС на базе Linux, что делает невозможной установку многих популярных приложений. Несмотря на это, некоторые эксперты считают, что на волне патриотизма и импортозамещения, устройство сможет найти свою аудиторию.

Подробнее о том, что из себя представляет Р-ФОН и о его характеристиках, читайте в нашем материале.