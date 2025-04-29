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Представлен Р-ТАБ — российский планшет от создателей Р-ФОН

Р-ТАБ дополнил линейку устройств, разработанную для использования в коммерческих структурах и государственных организациях

Российская компания «Рутек» представила Р-ТАБ — отечественный планшет под управлением операционной системы РОСА Мобайл. Устройство пополнило линейку гаджетов для коммерческих структур и госорганизаций и уже доступно для заказа.

Р-ТАБ получил 10,36-дюймовый экран, процессор MediaTek Helio G99, 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD.

За фото- и видеовозможности планшета отвечают две камеры: фронтальная 5 Мп и основная 13 Мп с автофокусом. Автономность обеспечивается аккумуляторами 6000 или 7500 мАч. Они поддерживают быструю проводную зарядку на 18 или 27 Вт соответственно.

Из других особенностей — слот под две nano-SIM, датчик отпечатков пальцев, NFC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2.4/5 ГГц. «Из коробки» Р-ТАБ работает на российской операционной системе РОСА Мобайл, как и Р-ФОН, представленный в конце 2023 года.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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