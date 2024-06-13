Российский смартфон Р-ФОН прошел успешное тестирование связи

Лаборатория МегаФона завершила серию испытаний российского смартфона Р-ФОН, который готовится к выходу в розничную продажу. Смартфон успешно прошел начальные испытания и базовые тесты на работу основных систем в сетях мобильной связи.

В ходе тестирования Р-ФОН RT001, специалисты проверили работу ОС, сотовую связь (включая звонки, отправку сообщений и переключение между сетями различных стандартов), а также функционирование Wi-Fi и Bluetooth. Также было проведено тестирование множества пользовательских сценариев для комплексной оценки работы устройства.

Следующее тестирование запланировано на конец июня.