Представлен Р-ФОН – смартфон на российской ОС

18 декабря в России состоялась презентация отечественного смартфона Р-ФОН, который работает на базе российской ОС «РОСА Мобайл». Его разработкой занимается компания «НТЦ ИТ РОСА».
Основные характеристики Р-ФОН
- Габариты: 163,8×76,3×7,96 мм, 189 г
- Дисплей: 6,7”, AMOLED, 1080×2412, 394 ppi, 120 Гц, 500 нит, защита Gorilla Glass 5
- Процессор: MediaTek Helio G99, 2,2 ГГц, 8 ядер, 6 нм
- ОЗУ: 8 ГБ
- Память: 128 ГБ (поддержка microSD до 2 ТБ)
- Камеры: основная камера – 50 Мп (f/1.8, 30 fps), макро – 2 Мп, фронтальная – 16 Мп (f/2.5, 30 fps)
- Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт
- Связь и подключения: USB-C, Jack 3.5 мм, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, 4G, ГЛОНАСС, BeiDou, слот для двух нано SIM-карт
- Безопасность: датчик отпечатков пальцев
- ОС: «РОСА Мобайл»
Главная особенность смартфона – работа на собственной ОС «РОСА Мобайл», которая имеет встроенный эмулятор для запуска приложений Android.
Официально стоимость Р-ФОН не была озвучена, по слухам, она составит более 40 тысяч рублей. Устройство поступит в продажу в начале следующего года и будет доступно для корпоративных клиентов. В дальнейшем планируется запустить розничные продажи смартфона.
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