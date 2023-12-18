Представлен Р-ФОН – смартфон на российской ОС

18 декабря в России состоялась презентация отечественного смартфона Р-ФОН, который работает на базе российской ОС «РОСА Мобайл». Его разработкой занимается компания «НТЦ ИТ РОСА».

Основные характеристики Р-ФОН

Габариты: 163,8×76,3×7,96 мм, 189 г

Дисплей: 6,7”, AMOLED, 1080×2412, 394 ppi, 120 Гц, 500 нит, защита Gorilla Glass 5

Процессор: MediaTek Helio G99, 2,2 ГГц, 8 ядер, 6 нм

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 128 ГБ (поддержка microSD до 2 ТБ)

Камеры: основная камера – 50 Мп (f/1.8, 30 fps), макро – 2 Мп, фронтальная – 16 Мп (f/2.5, 30 fps)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт

Связь и подключения: USB-C, Jack 3.5 мм, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, 4G, ГЛОНАСС, BeiDou, слот для двух нано SIM-карт

Безопасность: датчик отпечатков пальцев

ОС: «РОСА Мобайл»

Главная особенность смартфона – работа на собственной ОС «РОСА Мобайл», которая имеет встроенный эмулятор для запуска приложений Android.

Официально стоимость Р-ФОН не была озвучена, по слухам, она составит более 40 тысяч рублей. Устройство поступит в продажу в начале следующего года и будет доступно для корпоративных клиентов. В дальнейшем планируется запустить розничные продажи смартфона.

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