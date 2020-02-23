Российский NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным
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Новости

Российский NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным

Российский NVIDIA GeForce Now стал бесплатным на месяц. Решение было принято сервисом из-за пандемии коронавируса. Сообщается во внутреннем документе сервиса. Пользователи могут попробовать игры на слабых ПК, смартфонах и на смарт-телевизорах Android.

Игровой сервис предлагает сотни топовых проектов, который были приобретены на сервисах цифровой дистрибуции Steam, Uplay, Epic Games Store и тому подобные.

Стоит отметить, что акция проходит только для тарифа ” Базовый” и без привязки банковской карты, а значит можно пройти бесплатную регистрацию и наслаждаться игровыми проектами целый месяц.

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