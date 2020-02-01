Представлена одна из игр сервиса Nvidia GeForce Now

Nvidia GeForce Now – это сервис потоковой трансляции игр, который с прошлого года находился в стадии тестирования. Не так давно это ожидаемый многими сервис заработал, о чем уже сообщалось. Теперь все желающие могут опробовать все возможности этого сервиса. Более того, уже сейчас можно в одну из игр, которая стала доступна.

Речь идет об игре от польских создателей Creepy Jar – Green Hell. Это ничто иное, как симулятор выживания в джунглях Амазонии. Игру можно запустить из собственной библиотеки на платформе Steam. Причем сделать это можно как на ПК, так и на Mac, а также телевизоре, или смартфоне на ОС Android.

Благодаря же платформе потоковой трансляции игр, пользователю не нужно задумываться о производительности или повторном приобретении игр для разных платформ. Единственное, что пока не может радовать, так это то, что не все игры из библиотеки можно будет запускать на этой платформе. Для этих целей выбирают действительно только лучшее и Green Hell стала именно такой.

Если же вы просто желаете ознакомиться с работой сервиса, вам достаточно оформить бесплатную подписку. Однако самое приятное ожидает обладателей платной подписки, которая сейчас именуется GeForce Now Founders. Но самое главное то, что ее стоимость не такая уж и большая, всего 5 долларов в месяц. Все обладатели такой подписки получат доступ к эффектам с трассировкой лучшей, расширенную продолжительность игрового сеанса, а также бесплатный 90-дневный ознакомительный период.