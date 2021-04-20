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Новости

Российский интернет-магазин раскрыл дизайн новых AirPods

Один из российских ретейлеров явно не удержался и рассекретил дизайн новой TWS-гарнитуры Apple ещё до официального анонса. Презентация ожидается сегодня вечером, однако на онлайн-витрине товар уже появился.

  • AirPods

Новинка называется uBear AirPods 2021 TouchCase на сайте интернет-магазина МТС. Там можно было увидеть, что зарядный чехол для наушников доступен в чёрном, зелёном, красном и розовом цветах.

  • AirPods
  • AirPods
  • AirPods

Цена не была указана. При этом новые наушники, судя по изображению, мало отличаются от предыдущих. Им приписывают уменьшенную длину «ножек» по сравнению с версией Pro, и отсутствие функции активного шумоподавления.

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Источник:
The GEEK
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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