Российский интернет-магазин раскрыл дизайн новых AirPods

Один из российских ретейлеров явно не удержался и рассекретил дизайн новой TWS-гарнитуры Apple ещё до официального анонса. Презентация ожидается сегодня вечером, однако на онлайн-витрине товар уже появился.

Новинка называется uBear AirPods 2021 TouchCase на сайте интернет-магазина МТС. Там можно было увидеть, что зарядный чехол для наушников доступен в чёрном, зелёном, красном и розовом цветах.

Цена не была указана. При этом новые наушники, судя по изображению, мало отличаются от предыдущих. Им приписывают уменьшенную длину «ножек» по сравнению с версией Pro, и отсутствие функции активного шумоподавления.