Российский бренд WARP открыл предзаказ на официальные кресла по Atomic Heart

Первая партия кресел WARP Xd, включающая 5 моделей, в том числе лицензионный дизайн по мотивам Atomic Heart, поступит в продажу в марте 2024 года. До февраля будет доступна возможность предварительного заказа кресел со скидкой.

WARP Xd — это новая флагманская модель бренда, разработка которой началась в 2021 году. Обновленная версия сохраняет характерный дизайн WARP с встроенной поясничной поддержкой и «ушками», а также включает уникальный магнитный подголовник в комплекте.

В новых подлокотниках использован металлический механизм регулировки, а также добавлены съемные магнитные подушки. Появился механизм независимого откидывания спинки, а также использованы алюминиевое пятилучье и роликовые колесики.

Все 5 новых моделей WARP Xd, включая Xd Atomic Heart, уже доступны для предварительного заказа на сайте компании. Цены на кресла при предварительном заказе варьируются от 36 300 до 39 990 рублей.