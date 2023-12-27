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Российский бренд WARP открыл предзаказ на официальные кресла по Atomic Heart

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Валентин Снежин сегодня в 00:01

Первая партия кресел WARP Xd, включающая 5 моделей, в том числе лицензионный дизайн по мотивам Atomic Heart, поступит в продажу в марте 2024 года. До февраля будет доступна возможность предварительного заказа кресел со скидкой.

WARP Xd — это новая флагманская модель бренда, разработка которой началась в 2021 году. Обновленная версия сохраняет характерный дизайн WARP с встроенной поясничной поддержкой и «ушками», а также включает уникальный магнитный подголовник в комплекте.

В новых подлокотниках использован металлический механизм регулировки, а также добавлены съемные магнитные подушки. Появился механизм независимого откидывания спинки, а также использованы алюминиевое пятилучье и роликовые колесики.

Все 5 новых моделей WARP Xd, включая Xd Atomic Heart, уже доступны для предварительного заказа на сайте компании. Цены на кресла при предварительном заказе варьируются от 36 300 до 39 990 рублей.

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Источник:
The GEEK, Getwarp
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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