Вышел игровой ноутбук MAIBENBEN X16B в стиле Atomic Heart — лимитка, которую разберут мгновенно

Новинка выпускается ограниченной партией, а каждый экземпляр имеет уникальный номер.

Компания MAIBENBEN представила в России новый ноутбук X16B, выполненный в стиле Atomic Heart. Устройство вышло ограниченной серией, и каждый экземпляр имеет уникальный номер.

Корпус MAIBENBEN X16B выполнен из алюминия черного цвета и весит 2,1 кг. На крышке размещены логотипы MAIBENBEN и Atomic Heart, а также «Близняшки». Рабочая поверхность украшена гравировкой, а клавиши получили уникальные элементы дизайна. В комплекте идут игровая мышь и коврик с персонажами игры, также выпущенные ограниченным тиражом.

Основные характеристики MAIBENBEN X16B:

  • 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 180 Гц, цветовым охватом 100% sRGB и яркостью до 500 нит;
  • Процессор Ryzen 9 8940HX;
  • Видеокарта GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти;
  • 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ (можно расширить до 64 ГБ и 4 ТБ соответственно без потери гарантии);
  • Аккумулятор 80 Вт·ч, быстрая зарядка от сетевого адаптера мощностью 250 Вт, а также через разъем Type-C мощностью 150 Вт.

Система охлаждения получила увеличенные медные трубки и вентиляторы. Это позволяет ноутбуку работать с мощностью до 175 Вт. Клавиатура — полноразмерная, с отдельным блоком клавиш управления движением и трехцветной RGB-подсветкой.

Устройство оснащено передовым вычислительным и графическим блоками, которые поддерживают все новые игровые технологии: DLLS 4, Multi Frame Generation, Frame Wrap, Mux Switch и Max Q.

MAIBENBEN X16B в стиле Atomic Heart поступит в продажу по цене от 144 990 рублей.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
