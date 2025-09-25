Вышел игровой ноутбук MAIBENBEN X16B в стиле Atomic Heart — лимитка, которую разберут мгновенно

Компания MAIBENBEN представила в России новый ноутбук X16B, выполненный в стиле Atomic Heart. Устройство вышло ограниченной серией, и каждый экземпляр имеет уникальный номер.
Корпус MAIBENBEN X16B выполнен из алюминия черного цвета и весит 2,1 кг. На крышке размещены логотипы MAIBENBEN и Atomic Heart, а также «Близняшки». Рабочая поверхность украшена гравировкой, а клавиши получили уникальные элементы дизайна. В комплекте идут игровая мышь и коврик с персонажами игры, также выпущенные ограниченным тиражом.
Основные характеристики MAIBENBEN X16B:
- 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 180 Гц, цветовым охватом 100% sRGB и яркостью до 500 нит;
- Процессор Ryzen 9 8940HX;
- Видеокарта GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти;
- 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ (можно расширить до 64 ГБ и 4 ТБ соответственно без потери гарантии);
- Аккумулятор 80 Вт·ч, быстрая зарядка от сетевого адаптера мощностью 250 Вт, а также через разъем Type-C мощностью 150 Вт.
Система охлаждения получила увеличенные медные трубки и вентиляторы. Это позволяет ноутбуку работать с мощностью до 175 Вт. Клавиатура — полноразмерная, с отдельным блоком клавиш управления движением и трехцветной RGB-подсветкой.
Устройство оснащено передовым вычислительным и графическим блоками, которые поддерживают все новые игровые технологии: DLLS 4, Multi Frame Generation, Frame Wrap, Mux Switch и Max Q.
MAIBENBEN X16B в стиле Atomic Heart поступит в продажу по цене от 144 990 рублей.
