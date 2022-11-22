Российский бренд Irbis анонсировал новые ноутбуки, моноблоки и мини-ПК

Компания IRBIS из России расширила линейку продуктов для корпоративного применения. Там появились новые ноутбуки, мониторы, моноблоки, системные блоки и мини-ПК.

Заявлены бизнес-модели ноутбуков с диагоналями 14, 15,6 и 17,3 дюйма на базе процессоров Intel Core 11-го и 12-го поколения и AMD Ryzen. Эти модели имеют механическую шторку, которая закрывает веб-камеру для большей приватности пользователя. Также в них предусмотрен набор разъемов и портов USB, USB-C, HDMI, а также RJ45. Все модели имею защиту от влаги, полноразмерную клавиатуру с двухуровневой подсветкой. Они работают под управлением Windows 11 Pro и Astra Linux, также есть модели без ОС.

В числе мониторов есть решения вплоть до 34 дюймов по диагонали и с разрешением до 4К. Новинки оснащены портами USB и USB-C для быстрой зарядки и подключения дополнительного оборудования.

Цены пока не сообщаются. Ранее в России уже появились в продаже ноутбуки отечественного бренда F+.