Ноутбуки от российского бренда F+ Flaptop появились в продаже

В России вышли в продажу ноутбуки от отечественного бренда F+ Flaptop («Ф-Плюс Мобайл», дочерняя компания «Марвел-Дистрибуции»). На выбор пользователя доступны две линейки ноутбуков, а их общее количество составляет 15 моделей. Производят их в Китае.

Позиционируется бренд, как замена популярных моделей от Lenovo, Asus. Acer, Honor и прочих. При этом ноутбуки используют аналогичные комплектующие, но как заявляет производитель «они не подвержены влиянию ни первичных, ни вторичных санкций».

Некоторые модели оснащаются процессорами AMD R7-5825U, имеют 8/16 ГБ оперативной памяти и SSD ёмкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. В качестве ОС используется Windows 11, которая заранее предустановлена на ноутбуки.

Корпус устройств выполнен из алюминиевого сплава. Общий вес — около 1,8 кг.

В зависимости от модификации стоимость ноутбуков F+ Flaptop варьируется от 39 900 до 67 000 рублей.