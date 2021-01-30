Роскомнадзор требует от Telegram прекратить распространять данные силовиков

Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить распространять личные данные сотрудников силовых структур. Требование об этом регулирующий орган уже направил в представительство мессенджера.

На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Телеграм направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных. Сообщается на сайте Роскомнадзора

Кроме того, ведомство напомнило, что публикация личных данных нарушает закон «О персональных данных» и противоречит политике конфиденциальности Telegram Group Inc. Также раскрытие личной информации может угрожать безопасной жизни людей.

Ранее в Telegram появился открытый канал с официальной информацией о полицейских и росгвардейцах, которые принимают участие в задержаниях на несанкционированных митингах.

Сейчас на канал подписано около 8,5 тысяч человек. В нём публикуются ФИО сотрудников, фотографии, телефоны и ссылки в соцсетях. Подписчикам канала предлагается анонимно загрузить данные, а после обработки они попадают в общий чат.