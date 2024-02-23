Роскомнадзор обнаружил утечку с 500 млн персональных данных россиян

С начала 2024 года было скомпрометировано более 510 миллионов записей, содержащих персональные данные граждан России. Информацию раскрыл заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер. Он отметил, что 500 миллионов записей были скомпрометированы в результате одного инцидента.

В настоящее время Роскомнадзор проводит расследование этого случая. Детали о том, когда и кем были скомпрометированы данные, не уточняются.

В 2023 году ведомство обнаружило 168 случаев утечек персональных данных, в результате которых в сети оказались около 300 миллионов записей о гражданах России. В 2022 году произошло 140 инцидентов, затронувших 600 миллионов записей.

В январе Государственная Дума приняла в первом чтении два законопроекта, которые предусматривают ужесточение наказания за утечку персональных данных. Предлагается наказывать компании, допустившие компрометацию личной информации, штрафом в размере процента от их годового оборота — до 500 миллионов рублей.