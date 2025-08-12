GTA V получила поддержку DLSS 4

Rockstar Games обновила Grand Theft Auto V Enhanced, добавив поддержку технологии Nvidia DLSS 4 Multi Frame Generation. Теперь обладатели видеокарт RTX 50-й серии смогут активировать генерацию дополнительных кадров, чтобы сделать движение в игре максимально плавным и повысить производительность — особенно с включённым трассировкой лучей.

Одновременно Nvidia выпустила драйвер Game Ready версии 580.97, который оптимизирует GTA V Enhanced и добавляет поддержку обновлённой Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced. Последняя тоже получила DLSS 4 с Multi Frame Generation и новый режим Dark Rot.

Скачать свежий драйвер можно на официальном сайте Nvidia.