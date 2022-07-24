Показан трейлер «ремейка» Bully на Unreal Engine 5

Авторы YouTube-канала TeaserPlay опубликовали концептуальный трейлер Bully Remake. В нём продемонстрировали, как могла бы выглядеть игра Bully на движке Unreal Engine 5.

Слухи о разработке второй части Bully 2 ходят уже давно. Ранее инсайдер Том Хендерсон заявлял об анонсе игры на The Game Awards 2021, но этого не произошло. Несмотря на это, он уверяет, что игра находится в разработке и для Rockstar это перспективный проект.

Выход Bully состоялся в 2006 году. Позже игру портировали на Android и iOS.

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