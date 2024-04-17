Популярный эмулятор ретро-игр Delta вышел в App Store

Бесплатный эмулятор ретро-игр Delta теперь доступен для скачивания на iPhone в магазине приложений App Store. Он поддерживает игры для таких консолей, как NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy и Game Boy Advance.

Delta позволяет подключить геймпады, использовать сохранения и чит-коды, а также предлагает возможности резервного копирования и синхронизации.

Чтобы открыть образ игры необходимо нажать на значок «+» в право верхнем углу и выбрать «Files». Что касается поддерживаемых форматов, то для поддерживаемых систем они следующие:

NES — .nes

SNES — .smc, .sfc, .fig

Game Boy — .gb

Game Boy Color — .gbc

Game Boy Advance — .gba

Nintendo DS — .ds, .nds

Nintendo 64 — .n64, .z64

Sega Genesis — .gen, .bin, .md, .smd

С 6 апреля 2024 года Apple внесла изменения в правила публикации приложений в App Store, позволив разработчикам добавлять эмуляторы ретро-консолей.