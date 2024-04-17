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Популярный эмулятор ретро-игр Delta вышел в App Store

Бесплатный эмулятор ретро-игр Delta теперь доступен для скачивания на iPhone в магазине приложений App Store. Он поддерживает игры для таких консолей, как NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy и Game Boy Advance.

Delta позволяет подключить геймпады, использовать сохранения и чит-коды, а также предлагает возможности резервного копирования и синхронизации.

Чтобы открыть образ игры необходимо нажать на значок «+» в право верхнем углу и выбрать «Files». Что касается поддерживаемых форматов, то для поддерживаемых систем они следующие:

  • NES — .nes
  • SNES — .smc, .sfc, .fig
  • Game Boy — .gb
  • Game Boy Color — .gbc
  • Game Boy Advance — .gba
  • Nintendo DS — .ds, .nds
  • Nintendo 64 — .n64, .z64
  • Sega Genesis — .gen, .bin, .md, .smd

С 6 апреля 2024 года Apple внесла изменения в правила публикации приложений в App Store, позволив разработчикам добавлять эмуляторы ретро-консолей.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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