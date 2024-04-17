Популярный эмулятор ретро-игр Delta вышел в App Store

Бесплатный эмулятор ретро-игр Delta теперь доступен для скачивания на iPhone в магазине приложений App Store. Он поддерживает игры для таких консолей, как NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy и Game Boy Advance.
Delta позволяет подключить геймпады, использовать сохранения и чит-коды, а также предлагает возможности резервного копирования и синхронизации.
Чтобы открыть образ игры необходимо нажать на значок «+» в право верхнем углу и выбрать «Files». Что касается поддерживаемых форматов, то для поддерживаемых систем они следующие:
- NES — .nes
- SNES — .smc, .sfc, .fig
- Game Boy — .gb
- Game Boy Color — .gbc
- Game Boy Advance — .gba
- Nintendo DS — .ds, .nds
- Nintendo 64 — .n64, .z64
- Sega Genesis — .gen, .bin, .md, .smd
С 6 апреля 2024 года Apple внесла изменения в правила публикации приложений в App Store, позволив разработчикам добавлять эмуляторы ретро-консолей.
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