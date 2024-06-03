Роберт Дауни-младший заявил о готовности вернуться к роли Железного человека

В недавнем интервью изданию Variety Роберт Дауни-младший выразил готовность вернуться к роли Тони Старка (Железный человек) в киновселенной Marvel.

«Это безумие заложено в моей ДНК. Вероятно, это самый похожий на меня персонаж, которого я когда-либо играл, хотя он намного круче меня. Я стал на удивление восприимчив к этой идее» Роберт Дауни-младший, отвечая на вопрос: «Готовы ли вы снова надеть костюм Тони Старка»

В конце прошлого года Variety сообщало о потенциальном возвращении оригинального состава «Мстителей» в будущих проектах Marvel. Однако глава Marvel Кевин Файги ранее указывал на невозможность «волшебным образом» отменить смерть Тони Старка в фильме «Мстители: Финал».