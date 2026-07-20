«Мстители: Доктор Дум» получили первый полноценный трейлер
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«Мстители: Доктор Дум» получили первый полноценный трейлер

В ролике впервые показали главного злодея, а также возвращение нескольких культовых героев киновселенной.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:36
«Мстители: Доктор Дум» получили первый полноценный трейлер

Marvel Studios опубликовала первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум». Именно этот ролик ранее эксклюзивно показали посетителям выставки CinemaCon в апреле, а теперь он стал доступен всем зрителям.

В трейлере впервые показали Доктора Дума — главного антагониста будущего фильма. Кроме того, в ролике появились знакомые герои киновселенной Marvel, включая Стива Роджерса, Тора, а также некоторых персонажей из команды Людей Икс.

«Мстители: Доктор Дум» станет первым фильмом о Мстителях после выхода «Мстители: Финал» в 2019 году. С тех пор в серии не появлялись Роберт Дауни — младший и Крис Эванс, поэтому новая картина станет одним из самых ожидаемых проектов Marvel последних лет.

Постер

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Мировая премьера фильма по-прежнему запланирована на 17–18 декабря 2026 года, а в США картина выйдет 18 декабря. В те же даты в прокат выйдет и «Дюна: Часть третья», что сделает декабрь одним из самых насыщенных месяцев для кинотеатров. В некоторых странах продажи билетов уже стартовали.

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