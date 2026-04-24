Marvel выпустит комикс-кроссовер «Хищник против Планеты обезьян»

Marvel Comics анонсировала кроссовер «Хищник против Планеты обезьян» (Predator vs. Planet of the Apes) — ограниченную серию комиксов из пяти выпусков. Его действие разворачивается в мире оригинального фильма «Планета обезьян» 1968 года.
Над проектом работают сценарист Грег Пак («Планета Халка») и художник Алан Робинсон («Люди Икс: Бесконечность»). В сети уже появилось несколько обложек первого выпуска:
«Миры сталкиваются, когда смертоносный Яутжа совершает аварийную посадку на легендарной Планете обезьян! После неудачной спасательной миссии астронавт Арч оказывается в окружении враждебного общества обезьян, где люди подчинены. Но охотники вскоре сами становятся жертвами, когда обезьяны начинают преследовать Хищники! Грядет трехсторонняя война между людьми, обезьянами и Яутжа — кто одержит верх?!»,
— синопсис кроссовера «Хищник против Планеты обезьян».
Грег Пак рассказал, что впервые посмотрел оригинальную «Планету обезьян» в начале 1980-х на старом 13-дюймовом черно-белом телевизоре, и фильм произвел на него огромное впечатление. Он отметил, что работать сразу с двумя культовыми научно-фантастическими франшизами для него большая честь.
Первый номер серии выйдет 29 июля.