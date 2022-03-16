Появились новые рендеры iPhone 14 Pro без «челки»

В Сети появились новые схематические и подробные рендеры iPhone 14 Pro.

Изображения еще раз подтверждают, что новая линейка смартфонов откажется от челки. Теперь на фронтальной панели разместят два выреза: один — продолговатый для Face ID, второй — поменьше, для фронтальной камеры.

По предварительным данным, iPhone 14 Pro получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Смартфон будет работать на новом процессоре A16 Bionic. Кстати, новый чип получат не все устройства линейки 14. Базовые версии iPhone 14 и 14 Max будут работать на A15 Bionic.

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