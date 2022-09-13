Анонсирован ремастер GoldenEye 007 для Xbox

Студия Rare анонсировала ремастер легендарного шутера GoldenEye 007 в честь 25-летия с момента выхода. Игры выйдет для Xbox в Game Pass и получит новую графику с разрешением 4K, систему достижений, а также многопользовательский режим с разделённым экраном.

Предположительно, что нас ждёт версия игры, которую разрабатывали в 2007 году для Xbox 360 и по неизвестным причинам отменили релиз. Несмотря на это, в сети оказался финальный билд, который смогли пройти в разрешении 4К с 60 FPS. Как это выглядит, можно просмотреть в ролике ниже:

Пока разработчики не сообщают, когда выйдет ремастер GoldenEye 007, а возле анонса стоит отметка «скоро».

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!