Отмененный ремастер GoldenEye 007 попал в Сеть

В 2008 году на консоли Xbox 360 планировалось выпустить ремастер игры GoldenEye 007, которая впервые появилась на Nintendo 64. Она предназначалась для релиза в Xbox Live Arcade. Однако проект так и не вышел из-за ряда проблем.

Но теперь в сети появилась почти что финальная версия от 24 августа 2007 года. Для запуска предлагается использовать эмулятор Xenia.

По данным СМИ, игра оказалась вполне функциональной. Она позволяла переключаться между обновлённой и классической графикой, а также проходить все уровни. По сути, в техническом плане игра была завершена ещё в 2007-м, лишь противоречия между компаниями не дали ей возможности выйти в релиз.

Отметим, что игра уже разошлась по пиратским сайтам.