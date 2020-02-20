Reebok выпустила кроссовки в стиле мультика «Том и Джерри»

Reebok выпустил новые кроссовки, которые посвящены мультсериалу «Том и Джерри». Коллаборация выходит в честь 80-летия мультфильма.

Классические кроссовки Club C Revenge × Jerry выполнены из замши и покрашены в светло-коричечный цвет, а внутри – розовый. Эти кроссовки – дань мышонку Джерри.

Массивные Instapump Fury × Tom посвящены уже Тому. Они также покрыты замшей темно-серого цвета, кожей и неопреном. Для тех, кто не любит выбирать, есть кроссовки Club C x Tom & Jerry, которые изображают героев вместе.

Кроме того, в специальной коллекции есть футболки, платья, свитшоты и куртки. Все они окрашены в яркие цвета и имееют логотип Tom & Jerry.

Коллекция Reebok x Tom & Jerry уже доступна в фирменных оффлайн и онлайн-магазинах бренда. Стоимость кроссовок составляет от 4 до 14 тысяч рублей.