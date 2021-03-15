10 топовых кроссовок со скидками на весну

Кроссовки, кроссовки и снова кроссовки. Собрали для вас 10 классных пар на весну, которые сейчас ещё и со скидками.

Nike Drop-Type

Модель является неким гибридом классической обуви для тениса и уличной. В таких будет комфортно не только весной, но и летом. Они лёгкие, красивые и отлично выделяются за счёт цветовых решений.

Цена: 8 700 5 725 ₽

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Nike SB Zoom Bruin

Изначально моделью пользовалась большой популярностью у баскетболистов. Чуть позже на них начали обращать внимание скейтбордисты. В данной паре простой дизайн и качественные материалы. Они признаны обеспечить отличный контакт с доской. Но если скейтбордингом вы не увлекаетесь, то они станут также отличным выбором для повседневной носки.

Цена: 7904 6 638 ₽

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PUMA 90s Runner SL

Классическая беговая модель из 90-х годов, которая в наше время стала модной и слегка модернизированной. Толстая пенная подошва выполненная по специальной фирменной технологии PUMA, обеспечит комфорт в любой ситуации. Приглянется для любителей ретро-стиля.

Цена: 4 490 2 910 ₽

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PUMA X-Ray

X-Ray стали настоящим хитом среди сникерхедов. Они выполнены в ретро-стиле и оснащены лучшими спортивными технологиями PUMA. В модели используются крупные графические элементы, а также отлитая под давлением промежуточная подошва из EVA.

Цена: 6 990 6 291 ₽

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Adidas Originals NY 92

Снова про ретро. Уникальная модель немецкого бренда с отсылкой на стиль Нью-Йорка 92-года. По бокам красуется классический логотип, а толстая подошва дополнит любой образ.

Цена: 7 899 6 930 ₽

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Adidas Originals CONTINENTAL 80

Ещё одна ностальгическая модель повторяющая ретро-силуэт спортивных кроссовок начала 80-х. Подкладка из мягкого махрового трикотажа дарит комфорт и подчеркивает винтажный образ.

Цена: 8 699 7 830 ₽

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Reebok Classic ROYAL HYPERIUM

Дизайн модели идёт от беговых кроссовок Reebok прошлого. Текстурная подошва гармонично перетекает в 3D верх. Мягкая подошва обеспечит комфортную амортизацию во время ходьбы.

Цена: 4 999 4 500 ₽

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Reebok Classic MODEL F

Кроссовки из будущего. Как заявляют в Reebok, дизайн вдохновлён цифровым миром. Главная фишкая данной серии технология автоматической посадки Pump.

Цена: 12 999 11 700 ₽

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New Balance 997H

В далёком 91 году компания New Balance представила миру модель 997, которая вывела линейку 99X на совершенно новый уровень технологий. Позже она заняла почетное место среди настоящей классики в коллекции бренда.

Цена: 12 990 8 990 ₽

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New Balance X-Racer

X-Racer представляют собой уникальное сочетание классических традиций и футуристического дизайна. Верх модели выполнен из влагоустойчивого материал с элементами из натуральной замши. Кроме того, промежуточная подошва ABZORB, поглощает ударную нагрузку, наполняя каждый шаг мягкостью и динамикой.

Цена: 12 990 8 490 ₽

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