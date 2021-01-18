Reebok выпустил лимитированную коллекцию в стиле Кунг-фу Панды

Reebok в коллаборации с DreamWorks Animation и Universal Brand Development выпустили коллекцию посвященную анимационному фильму Кунг-фу Панда. В нее вошли кроссовки и текстиль в стиле главного героя панды По и другим героям фильма «Кунг-фу Панда».

В коллаборации представлены культовые силуэты Reebok с множеством отсылок к образам любимых персонажей.

Кроссовки Instapump Fury «От Воина Дракона» олицетворяют путь главного героя от обычной панды, которая любит поесть, до Воина Дракона. Из особенностей модели: мягкий замшевый верх с глянцевым изображением дракона и вдохновленные знаменитыми лоскутными шортами По петельки на заднике и язычке. Подкладка вокруг щиколотки отсылает к поясу главного героя, а на кнопках Pump можно изображены миска с лапшой и дракон. Подошва кроссовок выполнена в цветах бамбука — одного из атрибутов По. В детской линейке эти кроссовки представлены моделью Versa Pump.

Верх Club C «Мастер своего стиля» выполнен из разных материалов и принтов, которые отсылают к деталям одежды Неистовой Пятерки и По. Темно-синий носок кроссовок вдохновлен штанами Журавля, язычок — экзоскелетом Богомола, ткань с принтом посередине — изящным кимоно Тигрицы, черные вставки — шерстью главного героя, а на пятке можно заметить чешуйки Гадюки. Логотип Reebok выполнен в стиле браслетов Обезьяны, а расцветка задника и подкладки отсылает к шортам По.

Кроссовки Club C «Сила зодиака» выполнены в более спокойном дизайне. Трафаретный принт в стиле китайской традиционной письменности на кожаном верхе прославляет каждого из семи мастеров кунг-фу: По, Тигрицу, Журавля, Обезьяну, Богомола, Гадюку и Мастера Шифу. Эта модель доступна в детской и взрослой линейках.

Кроссовки Zig Kinetica «От мастера Тай-чи» посвящены Китайскому новому году. Верхняя часть визуально отсылает к Миру Духов, в который попадает По в третьей части мультфильма, эту же историю продолжают рисунок на стельке и цветение вишни на заднике.

В коллаборацию Reebok и Кунг-фу Панда вошли яркие худи, толстовки, футболки и спортивные штаны с изображениями По, посвященные его становлению Воином Дракона.

Специально для фанатов франшизы Reebok подготовил особую упаковку для кроссовок в стиле Китайского Нового года. Красный верх символизирует конверты, которыми обмениваются на праздничных торжествах в Китае, а на основании коробки изображен динамичный графический принт в стиле мультфильма. Сами кроссовки завернуты в папиросную бумагу, имитирующую меню из лапшичной отца По, в котором представлена обувь коллекции Reebok и Кунг-фу Панда.