Reebok выпустила свои первые смарт-часы

Компания Reebook решила не оставаться в стороне на рынке умных часов и выпустила собственный смарт-часы Reebok ActiveFit 1.0. Устройство продаётся через Amazon и по всей видимости, будет доступно только там.

Новинка оснащена круглым 1,3-дюймовым дисплеем с HD-разрешением, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Из функций доступны уведомления о звонках, сообщений, социальных сетей и погоды. Кроме того, есть функция управления камерой и музыкальным плеером.







Для отслеживания здоровья в Reebok ActiveFit 1.0 есть датчики сердечного ритма, мониторинга артериального давления, отслеживания сна и измерения уровня кислорода в крови. Всего часы оснащены 15 режимами тренировок.

Работают часы под управлением Wear OS. Время автономной работы устройства составляет до 15 дней.

Reebok ActiveFit 1.0 выпускаются в четырех цветах — черном, синем, темно-синем и красном. Стоимость часов составляет $60 долларов (около 5 тысяч рублей) для первых покупателей в Индии.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.