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Новости

Стали известные европейские цены на Redmi Pad

Совсем скоро Redmi выпустит свой первый планшет, который будет называться Redmi Pad. Сначала его представят для китайского рынка, а позже для европейского. Сейчас опубликовали спецификации для последнего.

Европейских версий Redmi Pad будет две:

  • 3 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти — от €250;
  • 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — от €350.

Устройство получит 11,2-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2K. Будет металлический корпус, процессор MediaTek Helio G99 и версии 4G/5G. Емкость батареи составит 7800 мАч + поддержка быстрой 22,5-ваттной зарядки.

Также Redmi Pad получит основную 8-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой.

Планшет будет работать на Android 12 с оболочкой MIUI Pad 13. Ждем анонс.

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Источник:
Tablet-news

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