Вышли смарт-часы Redmi Watch 3 Lite с дизайном под Apple Watch

Xiaomi представила новые умные часы Redmi Watch 3 Lite (Youth Edition) с улучшенным экраном, широким спектром датчиков для мониторинга здоровья и отличной защитой от влаги.

Новинка оснащена 1,83-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем, на котором можно выбрать один из 200 доступных циферблатов. Размер экрана немного превосходит стандартную модель Redmi Watch 3 (1,75 дюйма), выпущенную в марте.

Redmi Watch 3 Lite предлагает возможность отвечать на звонки по Bluetooth с подключенного смартфона, а также обеспечивает круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови, пульсометр, функции отслеживания сна и поддержку более 100 спортивных режимов.

Кроме того, новые умные часы отличаются высокой водонепроницаемостью до 5ATM, позволяющей использовать их даже на глубине до 50 метров. Заявленное время работы составляет до 12 дней в обычном режиме и до 8 дней в режиме интенсивного использования.

На данный момент Redmi Watch 3 Lite (Youth Edition) доступны только для предварительного заказа в Китае. Точная цена пока не объявлена, но по данным источников, ожидается, что они будут стоить около $55.